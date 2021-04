Noi medici decidiamo quali vaccini dovete prendere, non sognatevi di decidere voi dice Bassetti (Di martedì 27 aprile 2021) L’infettivologo Matteo Bassetti ha sottolineato l’importanza di un ritorno ad una normalità controllata ed in sicurezza grazie alle vaccinazioni, ma avverte “Bisogna fidarsi del proprio medico di medicina generale che deciderà A, B o C”+ Matteo Bassetti durante la vaccinazionePer il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo Bassetti, si sta creando una pericolosa diffidenza nei confronti della medicina tra i cittadini e ritiene “assurdo” che le persone vogliano scegliere con quale vaccino immunizzarsi. “Non si tratta di scegliere una borsa o un paio di scarpe” ha detto Bassetti durante una trasmissione radiofonica. I detentori del sapere sono i medici e a loro dobbiamo affidarci, gli studi di una vita ... Leggi su formatonews (Di martedì 27 aprile 2021) L’infettivologo Matteoha sottolineato l’importanza di un ritorno ad una normalità controllata ed in sicurezza grazie alle vaccinazioni, ma avverte “Bisogna fidarsi del proprio medico dina generale che deciderà A, B o C”+ Matteodurante la vaccinazionePer il primario del reparto di malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, Matteo, si sta creando una pericolosa diffidenza nei confronti dellana tra i cittadini e ritiene “assurdo” che le persone vogliano scegliere con quale vaccino immunizzarsi. “Non si tratta di scegliere una borsa o un paio di scarpe” ha dettodurante una trasmissione radiofonica. I detentori del sapere sono ie a loro dobbiamo affidarci, gli studi di una vita ...

