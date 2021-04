Niente movida nella prima sera di zona gialla a Napoli, ma spuntano gli Spritz Astrazeneca e Pfizer: “Per lo Sputnik aspettiamo l’ok dall’Ema” (Di martedì 27 aprile 2021) Poche persone tra le strade del centro di Napoli nella prima serata di zona gialla. Il proprietario di un bar, tuttavia, con ironia ha reinterpretato due tipologie di Spritz, chiamandoli Pfizer e Astrazeneca: “Per lo Sputnik stiamo aspettando l’approvazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) Poche persone tra le strade del centro dita di. Il proprietario di un bar, tuttavia, con ironia ha reinterpretato due tipologie di, chiamandoli: “Per lostiamo aspettando l’approvazione”. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

ilfattovideo : Niente movida nella prima sera di zona gialla a Napoli, ma spuntano gli Spritz Astrazeneca e Pfizer: “Per lo Sputni… - salernonotizie : De Luca favorevole a togliere coprifuoco alle 22: “Ma niente movida incontrollata” - rumarno2 : @liberocris Purtroppo pare proprio così. Disperati perchè non possono andare al ristorante per cenare,al bar per un… - pensierisilenti : @giuseppe_zerulo Bravo. Ho finito togliere il tweet perché qui sopra ci sono solo teste di cazzo complottiste ed es… - Nicolet20666 : Be', se liberta'significa movida selvaggia, assembramento , niente mascherina, inutile lamentarsi se rimaniamo chiu… -