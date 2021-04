Niccolò Ammaniti in live oggi su Twitch nel Salotto Cinefilo di Movieplayer

Leggi su movieplayer

(Di martedì 27 aprile 2021) Lo scrittore e regista, su SKY con la nuova serie Anna, sarà ospite deldialle 18:00 insu. Saràl'ospite deldiinsualle 18:00 in punto. Insieme a Valentina Ariete, il regista sarà pronto a fare un tuffo, ancora una volta, nel misterioso mondo di Anna. Arrivata su SKY da meno di una settimana (già completamente disponibile on demand, anche in streaming su NOW, e in onda il venerdì sera su Sky Atlantic), Anna è diventata in pochissimi giorni la serie di cui tutti parlano (qui la nostra ...