Netflix, dopo Narcos l’accusa alle aziende farmaceutiche (Di martedì 27 aprile 2021) “Painkiller” è la nuova serie Netflix dagli ideatori di “Narcos”. Al centro della narrazione la crisi deggli oppiacei. Le serie Narcos e Narcos: Mexico hanno trovato la propria fortuna al livello mondiale grazie ad una sceneggiatura scoppiettante e anche alla narrazione che derivava dai fatti di cronaca. L’ideatore e sceneggiatore di queste due serie contigue, L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 aprile 2021) “Painkiller” è la nuova seriedagli ideatori di “”. Al centro della narrazione la crisi deggli oppiacei. Le serie: Mexico hanno trovato la propria fortuna al livello mondiale grazie ad una sceneggiatura scoppiettante e anche alla narrazione che derivava dai fatti di cronaca. L’ideatore e sceneggiatore di queste due serie contigue, L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

MartinoMarzili1 : @iamanxxious AH ECCO. Menomale che sta su Netflix. Allora me lo vedrò dopo che vedrò Death Note - woffino : Tootsies & the Fake Thailand -2019 -108’ C’è del genio il Thailandia! Dopo Pee Mak (omaggiato a inizio film) altra… - raffaelecare : RT @InvestoPro_ita: ?Dopo gli #Oscar2021 come sono andati i #titoli delle case produttrici? #Netflix, con 7 statuette è salito dello 0,94%… - InvestoPro_ita : ?Dopo gli #Oscar2021 come sono andati i #titoli delle case produttrici? #Netflix, con 7 statuette è salito dello 0… - jaimedale : Ha iniziato a girarlo a 22 anni, quando per vivere faceva il lavapiatti, e lo ha finito 5 anni dopo. #Seaspiracy, s… -