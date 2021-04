Nestorovski e l’operazione che gli è costata gli Europei: “Dispiaciuto, ma pronto a rialzarmi e combattere” (Di martedì 27 aprile 2021) L’attaccante dell’Udinese Ilija Nestorovski è stato operato ieri a Villa Stuart per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, ma non c’è niente da fare per essere agli Europei con la Macedonia del Nord, alla prima storica qualificazione. Ecco il messaggio postato su Instagram dall’ex Palermo: “Sono Dispiaciuto ma pronto a rialzarmi e combattere . Purtroppo questo infortunio non mi permetterà di giocare gli Europei con la Macedonia a cui tenevo tantissimo. Ma ce la metterò tutta e vincerò questa sfida per tornare più forte di prima. Ci tento a ringraziare di cuore la mia fantastica famiglia, i miei compagni, gli amici e i tifosi che mi hanno scritto e fatto sentire amato più che mai in questo momento ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) L’attaccante dell’Udinese Ilijaè stato operato ieri a Villa Stuart per la rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. L’intervento è perfettamente riuscito, ma non c’è niente da fare per essere aglicon la Macedonia del Nord, alla prima storica qualificazione. Ecco il messaggio postato su Instagram dall’ex Palermo: “Sonoma. Purtroppo questo infortunio non mi permetterà di giocare glicon la Macedonia a cui tenevo tantissimo. Ma ce la metterò tutta e vincerò questa sfida per tornare più forte di prima. Ci tento a ringraziare di cuore la mia fantastica famiglia, i miei compagni, gli amici e i tifosi che mi hanno scritto e fatto sentire amato più che mai in questo momento ...

