«Nello staff di Pirlo non c’è armonia» | il retroscena

(Di martedì 27 aprile 2021) Tra i collaboratori di Andreail clima non sarebbe dei migliori Secondo quanto riferito da La Gazzetta dello Sport, non regna l’all’interno dellotecnico della Juventus. Da un parte, scrive la Rosea, c’ècon i suoi fedeli collaboratori Baronio e Gagliardi, dall’altra Tudor, finito ai margini per divergenze di vedute e per non essersi integrato con la restante parte del team portato dal Maestro. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SULLA JUVENTUS SU JUVENTUS NEWS 24 Questa la delicata situazione, secondo il quotidiano, in questa parte finale di stagione della Juventus. L'articolo proviene da Calcio News 24.