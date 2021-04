Nel ricordo di Pasquale Apicella, Lamorgese: “Solidarietà alla famiglia” (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ passato un anno dalla tragica scomparsa dell’Assistente della Polizia di Stato Pasquale Apicella, deceduto a Napoli mentre era alla guida di una volante travolta dall’auto di alcuni malviventi in fuga. Non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio di chi ha perso la propria vita per tutelare la sicurezza e la legalità in un territorio difficile. Rinnovo il mio sentimento di Solidarietà alla famiglia di questo servitore dello Stato e la mia vicinanza alla moglie, che, di recente, è entrata nella grande comunità della Polizia della quale il marito ha fatto parte con coraggio e con orgoglio”. Così il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto“E’ passato un anno dtragica scomparsa dell’Assistente della Polizia di Stato, deceduto a Napoli mentre eraguida di una volante travolta dall’auto di alcuni malviventi in fuga. Non dobbiamo mai dimenticare il sacrificio di chi ha perso la propria vita per tutelare la sicurezza e la legalità in un territorio difficile. Rinnovo il mio sentimento didi questo servitore dello Stato e la mia vicinanzamoglie, che, di recente, è entrata nella grande comunità della Polizia della quale il marito ha fatto parte con coraggio e con orgoglio”. Così il ministro dell’Interno, Luciana. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

