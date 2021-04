Nel Recovery Plan italiano la parola giovani è citata 122 volte Ma quante e quali sono sono le risorse dedicate?

Leggi su open.online

(Di martedì 27 aprile 2021) Il presidente del Consiglio Mario Draghi ha presentato il Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Pnrr. Stiamo parlando di oltre 300 pagine in cui il governo ha spiegato, in maniera più o meno specifica, come ha intenzione di spendere 222 miliardi di euro per la ripresa economica dell’Italia.da investire entro il 2026. Draghi, rivolgendosi ai deputati – il 26 aprile -, ha chiesto loro di leggere il Pnrr «mettendoci dentro le vite degli italiani, le nostre, ma soprattutto quelle dei, delle donne e dei cittadini che verranno». Nel documento ufficiale, la” è122. Stando agli intenti dichiarati dell’esecutivo, saranno proprio i ragazzi, le donne e i residenti al Sud a trarre maggiori benefici dal Pnrr. Ma quanti ...