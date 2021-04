NBA | figurina LeBron James del 2003 | la card autografata è la più costosa di sempre

(Di martedì 27 aprile 2021) Una rarissimadi, con la canotta dei Cleveland Cavaliers del, è diventata la piùmai venduta: 5.2 milioni di dollari (4.2 milioni di euro) il suo valore, pagato da un acquirente sconosciuto, che la rende ladi basket piùmai venduta. “Con così poche disponibili e la domanda in aumento di giorno in giorno, questasta diventando il gioiello della corona di tutti gli investimenti di carte sportive” scrive PWCC, un mercato di carte da collezione. Il prezzo di vendita ha eguagliato il record di qualsiasi carta collezionabile sportiva. Lo stesso importo è stato pagato a gennaio per una rookiedel 1952 per il grande baseball Mickey Mantle. “Al centro di ogni collezionista nel ...

Il sito di proprietà dell'commercializza sotto forma di NFT immagini e clip degli atleti ... includendo tra questi un Moment () di Lebron James venduta a centomila dollari. Andare in ...... arrivando fino al terzo posto per il premio di MVP nel 2018 - 19, venendo nominato per il primo quintetto All -. approfondimento Mann e ladi Rondo nel portafoglio. VIDEO George ha poi ...Il mese di marzo si era aperto con la vendita della 1:1 Logoman Autographed di Luka Doncic al prezzo di 4.6 milioni di dollari, un prezzo che l’aveva consacrata come la card più costosa di sempre tra ...Luka Doncic ha firmato un accordo esclusivo con Panini America, la famosa casa produttrice di figurine e carte collezionabili. Ora tutti i cimeli della stella dei Mavs, dalle maglie autografate alle f ...