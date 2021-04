Nazionale Cantanti, ritiro a Cattolica per preparare la 30° edizione della Partita del Cuore (Di martedì 27 aprile 2021) La Nazionale Cantanti, guidata dai due storici presidenti Enrico Ruggeri ed Eros Ramazzotti, andrà in ritiro allo Stadio Calbi di Cattolica dal 3 al 6 maggio per prepararsi in vista della trentesima edizione della Partita del Cuore, in programma il prossimo 25 maggio all’Allianz Stadium di Torino. Il vicesindaco ed assessore allo Sport, Nicoletta Olivieri, si è detta molto felice per la scelta della città di Cattolica come sede del ritiro: “Siamo orgogliosi di ospitare questi grandi artisti e ci lusinga che abbiano scelto la nostra città ed il nostro impianto calcistico per prepararsi al meglio per il loro evento benefico. D’altra parte dispiace, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) La, guidata dai due storici presidenti Enrico Ruggeri ed Eros Ramazzotti, andrà inallo Stadio Calbi didal 3 al 6 maggio per prepararsi in vistatrentesimadel, in programma il prossimo 25 maggio all’Allianz Stadium di Torino. Il vicesindaco ed assessore allo Sport, Nicoletta Olivieri, si è detta molto felice per la sceltacittà dicome sede del: “Siamo orgogliosi di ospitare questi grandi artisti e ci lusinga che abbiano scelto la nostra città ed il nostro impianto calcistico per prepararsi al meglio per il loro evento benefico. D’altra parte dispiace, nel rispetto dei protocolli anti-Covid, ...

Concerto del primo maggio: i cantanti e i conduttori. Dove vederlo ...la ripartenza nel nostro Paese è possibile attraverso il lavoro e una campagna vaccinale nazionale ... I cantanti Il gran gala della musica italiana ha una line up ricca ed eterogenea, che avrà il ...

