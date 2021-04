Natalia Paragoni | “Troppi rapporti intimi con Zelletta | ho preso dei cerotti”

(Di martedì 27 aprile 2021) Confidenze ultrà intime: l'ex corteggiatrice rivela di essere andata in farmacia per via di alcuni dolori muscolari causati dalla troppa attività 'di letto' con il compagno L'articolo proviene da Gossip e Tv.

Ultime Notizie dalla rete : Natalia Paragoni

Confidenze ultrà intime: l'ex corteggiatrice rivela di essere andata in farmacia per via di alcuni dolori muscolari causati dalla troppa attività 'di letto' con il ...La fidanzata di Andrea Zelletta,, ancora una volta si ritrova catapultata sotto i riflettori. Hanno di recente destato notevole risonanza mediatica le sue parole espresse su Instagram, riguardanti dei problemi ...Confidenze ultrà intime: l'ex corteggiatrice rivela di essere andata in farmacia per via di alcuni dolori muscolari causati dalla troppa attività 'di letto' con il compagno ...Le dichiarazioni hot fatte dalla fidanzata di Andrea Zelletta, circa la loro vita sotto le lenzuola hanno destato scalpore e notevole risonanza sul web, tanto che Karina Cascella ha attaccato Natalia ...