Natalia Paragoni: “Troppi rapporti intimi con Zelletta, ho preso dei cerotti” (Di martedì 27 aprile 2021) Grande Fratello Vip Confidenze ultrà intime: l’ex corteggiatrice rivela di essere andata in farmacia per via di alcuni dolori muscolari causati dalla troppa attività ‘di letto’ con il compagno Pubblicato su 27 Aprile 2021 Passione alle stelle per Natalia Paragoni e Andrea Zelletta, finalista del Grande Fratello Vip 5 nonché ex tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, tramite delle Stories Instagram, ha raccontato che l’intimità con la sua dolce metà va a gonfie vele. Pure troppo, visto che dopo la lunga “astinenza” forzata dalla permanenza per quasi sei mesi nella Casa più spiata d’Italia da parte del compagno, con quest’ultimo si sta dando parecchio da fare. Addirittura, come lei stessa ha narrato senza fronzoli e senza ... Leggi su cityroma (Di martedì 27 aprile 2021) Grande Fratello Vip Confidenze ultrà intime: l’ex corteggiatrice rivela di essere andata in farmacia per via di alcuni dolori muscolari causati dalla troppa attività ‘di letto’ con il compagno Pubblicato su 27 Aprile 2021 Passione alle stelle pere Andrea, finalista del Grande Fratello Vip 5 nonché ex tronista di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice, tramite delle Stories Instagram, ha raccontato che l’tà con la sua dolce metà va a gonfie vele. Pure troppo, visto che dopo la lunga “astinenza” forzata dalla permanenza per quasi sei mesi nella Casa più spiata d’Italia da parte del compagno, con quest’ultimo si sta dando parecchio da fare. Addirittura, come lei stessa ha narrato senza fronzoli e senza ...

chasinggcars : Certo perché prima di essere Natalia Paragoni è la fidanzata di Andrea. Fuck i dolori muscolari - anticipazionitv : #uominiedonne ?? Rivelazioni sorprendenti della fidanzata di Andrea Zelletta ???? - SmorfiaDigitale : Natalia Paragoni: Troppo sesso con Andrea Zelletta, sono corsa in farmacia - Nonmipiacevane1 : Tutti indignati per la storia di Natalia Paragoni. E fatevela una risata, si vede proprio che quel genere di attività vi manca. - zazoomblog : Uomini e Donne pioggia di critiche per Natalia Paragoni dopo i suoi racconti h0t! (video) - #Uomini #Donne… -