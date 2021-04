Napoli | un anno fa veniva ucciso l’agente Pasquale Apicella L’omaggio dei colleghi è da brividi video

(Di martedì 27 aprile 2021) “È trascorso un, ma il ricordo di quella tragica notte è ancora vivo in tutti noi., giovane agente della questura di, fuda dei criminali che speronarono la sua volante durante l’inseguimento. Il suo sacrificio, la sua passione per il lavoro, il suo esserci sempre per i più deboli, continuano ad ispirare l’agire delle donne e degli uomini della Polizia di Stato. Una grande famiglia a cui si è unita, da pochi mesi, sua moglie Giuliana, che con orgoglio prosegue l’opera iniziata da”. E’ il ricordo dei suoidella Polizia di Stato sui social a undalla scomparsa delmorto durante un inseguimento eda una banda di rom....

poliziadistato : È trascorso un anno, ma il ricordo di quella tragica notte è ancora vivo in tutti noi. Pasquale #Apicella, giovane… - Agente_Lisa : Giuliana è la moglie di Pasquale Apicella, il poliziotto morto una anno fa durante un inseguimento, con la sua Vola…

