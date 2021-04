Napoli, un anno dalla morte del poliziotto Apicella: il ricordo dei bambini (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Era il 27 aprile del 2020 quando il giovane poliziotto Pasquale Apicella è stato ucciso da 3 rapinatori in fuga dopo una rapina in banca. L’agente scelto aveva solo 37 anni e lasciò la moglie di 32 e i suoi due bambini. Nel primo anniversario della sua morte i bambini di Secondigliano, comune di origine di Apicella, hanno voluto rendergli omaggio con alcuni disegni. Questo il post della Polizia di Stato: “E’ trascorso un anno, ma il ricordo di quella tragica notte è ancora vivo in tutti noi. Pasquale Apicella, giovane agente della Questura di Napoli, fu ucciso da dei criminali che speronarono la sua Volante durante l’inseguimento. Il suo ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Era il 27 aprile del 2020 quando il giovanePasqualeè stato ucciso da 3 rapinatori in fuga dopo una rapina in banca. L’agente scelto aveva solo 37 anni e lasciò la moglie di 32 e i suoi due. Nel primo anniversario della suadi Secondigliano, comune di origine di, hvoluto rendergli omaggio con alcuni disegni. Questo il post della Polizia di Stato: “E’ trascorso un, ma ildi quella tragica notte è ancora vivo in tutti noi. Pasquale, giovane agente della Questura di, fu ucciso da dei criminali che speronarono la sua Volante durante l’inseguimento. Il suo ...

