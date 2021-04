Napoli in Champions | rimonta compiuta | azzurri padroni del proprio destino

Advertising

FBiasin : #Atalanta 68 #Napoli #Juve #Milan 66 #Lazio* 61 La lotta per la #Champions non è mai stata così accesa. Curioso,… - ZZiliani : Il #Napoli in attacco ha: #Mertens (il più vecchio, 33 anni), #Insigne, #Osimhen, #Lozano, #Politano, #Petagna. Il… - repubblica : Napoli, Champions a portata di mano. E il futuro di Gattuso è tutto da scrivere - rajonee09 : @MarzianoAnsioso Se il Napoli non fa Harakiri è in Champions sicuro. Ce la giochiamo con Milan e Lazio ?? - sscalcionapoli1 : Reja: 'Gattuso ha trovato l'equilibrio, Napoli in Champions. Tanto affetto per il Pocho, ma a Lisbona...'… -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli Champions

Poi sono arrivati in sequenza il guaio alla spalla e il Covid - 19 : tutti problemi che il nigeriano ha pienamente superato, diventando il trascinatore della rincorsadelche ieri ha ...'Gattuso ha creato un identità alla squadra con la stessa personalità che aveva quando era un giocatore. Iloggi è in ottima forma, spero possa continuare così per arrivare in'. A Sky Sport è intervenuto Ezequiel Lavezzi , che ha parlato dele del momento di forma strepitoso che sta ..."Il Napoli per come sta giocando in questo periodo penso che non avrà problemi per arrivare in Champions. Non è mai facile vincere, ma vedendo il calendario che ha il Napoli è avvantaggiato rispetto ...Dopo i due posticipi di lunedì che hanno visto il Napoli battere il Torino per 2-0 e la Lazio sconfiggere il Milan per 3-0, la lotta per un posto in Champions nella stagione 2021/22 si fa sempre più s ...