Napoli, con la zona gialla torna anche il degrado degli incivili (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – A partire dalla giornata di ieri lunedì 26 aprile, la città partenopea è tornata in zona gialla e potrà godere quindi di alcune libertà non previste dalla rossa e dall’arancione. Alcuni cittadini però ne hanno subito approfittato per tornare a degradare alcuni luoghi simbolo della città come la Galleria Umberto. Le scale della Galleria Umberto infatti ieri pomeriggio erano piene di cartoni di pizza, buste del McDonald e di tanta altra spazzatura. Inoltre all’interno dello stesso edificio alcuni ragazzini scorrazzano liberamente in bici rendendosi pericolosi a tutti i passanti. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina facebook: “Napoli in zona gialla. ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– A partire dalla giornata di ieri lunedì 26 aprile, la città partenopea èta ine potrà godere quindi di alcune libertà non previste dalla rossa e dall’arancione. Alcuni cittadini però ne hanno subito approfittato perre a degradare alcuni luoghi simbolo della città come la Galleria Umberto. Le scale della Galleria Umberto infatti ieri pomeriggio erano piene di cartoni di pizza, buste del McDonald e di tanta altra spazzatura. Inoltre all’interno dello stesso edificio alcuni ragazzini scorrazzano liberamente in bici rendendosi pericolosi a tutti i passanti. Queste le parole del Consigliere Regionale Francesco Emilio Borrelli sulla propria pagina facebook: “in. ...

Advertising

MatteoPedrosi : Ma quando scrivete “il Toro si è scansato” non vi viene neanche lontanamente il dubbio che il #Napoli sia nettament… - gennaromigliore : Progetti concreti per rilanciare #Napoli. A partire da un nuovo collegamento tra la stazione della metropolitana di… - mirkocalemme : #Spalletti ora è in pole per la panchina del #Napoli e #DeLaurentiis vuole fargli visita per chiudere. Pronto un co… - LamaiMauro : RT @gamberoblu: Pizza classica con #parmigiano o con #mortadella ? Diccelo nei commenti !! #pizzadelivery #pizzapizza #Foodie #Napoli https… - SiamoPartenopei : Napoli, messaggio di Gattuso alla squadra subito dopo la vittoria con il Torino -