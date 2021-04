Napoli, anziano si presenta alla polizia: ecco cosa ha chiesto (Di martedì 27 aprile 2021) Secondigliano, un anziano di 89 anni si è presentato al commissariato di polizia chiedendo di essere accompagnato per andare a fare il vaccino. anziano di 89 anni si presenta in commissariato e chiede di essere accompagnato a fare il vaccino su Notizie.it. Leggi su notizie (Di martedì 27 aprile 2021) Secondigliano, undi 89 anni si èto al commissariato dichiedendo di essere accompagnato per andare a fare il vaccino.di 89 anni siin commissariato e chiede di essere accompagnato a fare il vaccino su Notizie.it.

occhio_notizie : A 89 anni si presenta in commissariato: “Mi accompagnate a fare il vaccino?” La storia >> - leone52641 : RT @mattinodinapoli: Anziano deve vaccinarsi ma non può raggiungere il centro, lo aiutano i poliziotti - lightmoon972 : RT @mattinodinapoli: Anziano deve vaccinarsi ma non può raggiungere il centro, lo aiutano i poliziotti - mattinodinapoli : Anziano deve vaccinarsi ma non può raggiungere il centro, lo aiutano i poliziotti - larampait : Impossibilitato ad andare al #centrovaccinale, i poliziotti si offrono nell'accompagnarlo -