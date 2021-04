Nanni Moretti accoglie i clienti al Nuovo Sacher dopo la riapertura dei cinema (VIDEO) (Di martedì 27 aprile 2021) Nanni Moretti inaugura con Minari la programmazione del Nuovo Sacher nel giorno di riapertura delle sale italiane e accoglie personalmente i primi spettatori. Nanni Moretti ha voluto celebrare la data di lunedì 26 aprile, giorno di riapertura delle sale cinematografiche chiuse da ottobre, accogliendo personalmente i clienti al Nuovo Sacher, la sua storica storica romana. L'attore e regista ha poi pubblicato un VIDEO su Instagram che lo vede intento ad aprire i cancelli al capannello di clienti in attesa di vedere Minari sul grande schermo e a rispondere al telefono per fornire informazioni su orari e vendita a ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021)inaugura con Minari la programmazione delnel giorno didelle sale italiane epersonalmente i primi spettatori.ha voluto celebrare la data di lunedì 26 aprile, giorno didelle saletografiche chiuse da ottobre,ndo personalmente ial, la sua storica storica romana. L'attore e regista ha poi pubblicato unsu Instagram che lo vede intento ad aprire i cancelli al capannello diin attesa di vedere Minari sul grande schermo e a rispondere al telefono per fornire informazioni su orari e vendita a ...

