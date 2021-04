Nagelsmann | nuovo allenatore del Bayern Monaco

Leggi su sport.periodicodaily

(Di martedì 27 aprile 2021) Julianaveva un sogno nel cassetto, un sogno che ora è diventato realtà: allenare il. I campioni d’Europa saluteranno il loro mister Hans Flick che approderà sulla panchina della nazionale tedesca e daranno il benvenuto all’ex Lipsia. Il club diha pagato 25 milioni di euro per accaparrarsi l’. BVB edicono no alla Super League Chi èildel? Julianclasse 1987, è cresciuto con la passione per il calcio, ha anche giocato nelle giovanili dell’Augusta e del1860 ma ha poi capito che lo sport giocato non faceva per lui. Ciò che ...