Nagelsmann | il sogno Bayern si avvera e costa 25 milioni

Non era il suo destino, era il suo. E si è realizzato. Juliansarà il prossimo allenatore del Bayern Monaco. Nei giorni scorsi il club aveva trovato l'accordo con il tecnico 33enne (contratto di cinque anni, fino al ...... L'AMMICCAMENTO DI QUATTRO ANNI FA Lo stesso Julian, una volta liberato, ha sottoscritto ... Ovviamente unper il giovane tecnico originario tra l'altro proprio della Bavaria, che il ...Julian Nagelsmann è il nuovo allenatore del Bayern Monaco. Lo hanno comunicato i campioni di Germania con una nota pubblicata sul sito internet. "Il 33enne di origine bavarese si trasferirà a Monaco d ...Julian Nagelsmann ufficiale al Bayern Monaco: per avere l'ormai ex tecnico del Lipsia spesi 25 milioni di euro. Ecco tutti i dettagli dell'operazione ...