Nagelsmann al Bayern Monaco, il presidente: “Con lui arriveranno grandi successi” (Di martedì 27 aprile 2021) Con una dichiarazione ufficiale, il presidente del Bayern Monaco Herbert Heiner ha dato il benvenuto a Nagelsmann: “Julian Nagelsmann rappresenta una nuova generazione di formatori. Nonostante la sua giovane età, ha avuto una carriera impressionante. Siamo convinti che con Julian Nagelsmann costruiremo sui grandi successi degli ultimi anni. Vorrei ringraziare espressamente Hansi Flick a nome dell’FC Bayern. Ha preso in mano la nostra squadra in una fase difficile nel 2019 e poi ha vinto sei titoli, il settimo si spera seguirà presto. Avrà sempre un posto nei libri di storia dell’FC Bayern. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. Foto: Twitter Bayern Monaco L'articolo ... Leggi su alfredopedulla (Di martedì 27 aprile 2021) Con una dichiarazione ufficiale, ildelHerbert Heiner ha dato il benvenuto a: “Julianrappresenta una nuova generazione di formatori. Nonostante la sua giovane età, ha avuto una carriera impressionante. Siamo convinti che con Juliancostruiremo suidegli ultimi anni. Vorrei ringraziare espressamente Hansi Flick a nome dell’FC. Ha preso in mano la nostra squadra in una fase difficile nel 2019 e poi ha vinto sei titoli, il settimo si spera seguirà presto. Avrà sempre un posto nei libri di storia dell’FC. Gli auguriamo tutto il meglio per il suo futuro”. Foto: TwitterL'articolo ...

