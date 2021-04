Nagelsmann al Bayern Monaco: il club bavarese sborserà 25 milioni (Di martedì 27 aprile 2021) Julian Nagelsmann si appresta a diventare il nuovo allenatore del Bayern Monaco: il club bavarese è pronto a sborsare i 25 milioni richiesti dal Lipsia Julian Nagelsmann sarà il nuovo allenatore del Bayern Monaco a partire dalla prossima stagione. Manca solo l’ufficialità che arriverà – probabilmente – a stagione conclusa ma ormai il più è fatto. Il tecnico lascerà il Lipsia dove è approdato nel 2019 conquistando una semifinale di Champions la scorsa stagione. Il Bayern Monaco, pagherà ben 25 milioni di euro, bonus inclusi, per strapparlo al gruppo Red Bull: l’allenatore firmerà un contratto di 5 anni fino a giugno 2026. Julian Nagelsmann to Bayern ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Juliansi appresta a diventare il nuovo allenatore del: ilè pronto a sborsare i 25richiesti dal Lipsia Juliansarà il nuovo allenatore dela partire dalla prossima stagione. Manca solo l’ufficialità che arriverà – probabilmente – a stagione conclusa ma ormai il più è fatto. Il tecnico lascerà il Lipsia dove è approdato nel 2019 conquistando una semifinale di Champions la scorsa stagione. Il, pagherà ben 25di euro, bonus inclusi, per strapparlo al gruppo Red Bull: l’allenatore firmerà un contratto di 5 anni fino a giugno 2026. Julianto...

