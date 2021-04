Mutuo prima casa senza anticipo: la misura del Recovery per i giovani (Di martedì 27 aprile 2021) Comprare casa senza anticipo sarà più facile per gli under 35. Grazie all’introduzione di una garanzia statale, non servirà più un anticipo per aprire un Mutuo. Lo ha promesso il premier Mario Draghi parlando alla Camera durante l’illustrazione del Recovery plan italiano: a fare da garante ci penserà lo Stato. “In un prossimo decreto, di imminente approvazione – ha detto il presidente del Consiglio- sono previste altre risorse per aiutare i giovani a contrarre un Mutuo per acquistare una casa. Sarà possibile non pagare un anticipo, grazie all’introduzione di una garanzia statale”. giovani e famiglia, i tre obiettivi: welfare, casa e lavoro Draghi ha sottolineato che “un Piano che ... Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) Compraresarà più facile per gli under 35. Grazie all’introduzione di una garanzia statale, non servirà più unper aprire un. Lo ha promesso il premier Mario Draghi parlando alla Camera durante l’illustrazione delplan italiano: a fare da garante ci penserà lo Stato. “In un prossimo decreto, di imminente approvazione – ha detto il presidente del Consiglio- sono previste altre risorse per aiutare ia contrarre unper acquistare una. Sarà possibile non pagare un, grazie all’introduzione di una garanzia statale”.e famiglia, i tre obiettivi: welfare,e lavoro Draghi ha sottolineato che “un Piano che ...

