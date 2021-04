Mutui: in Campania aumenta l'importo medio richiesto (+4,7%), Avellino in controtendenza, - 2,5%, il report di Facile.it. (Di martedì 27 aprile 2021) Il rincaro, spiegano gli esperti di Facile.it, è dovuto alle aspettative di inflazione: le previsioni di crescita dell'economia americana e, di riflesso, la possibile ripartenza dell'economia europea ... Leggi su gazzettadiavellino (Di martedì 27 aprile 2021) Il rincaro, spiegano gli esperti di.it, è dovuto alle aspettative di inflazione: le previsioni di crescita dell'economia americana e, di riflesso, la possibile ripartenza dell'economia europea ...

Advertising

GazzettAvellino : Mutui: in Campania aumenta l’importo medio richiesto (+4,7%), Avellino in controtendenza, -2,5%, il report di … - GazzettaSalerno : Mutui: in Campania aumenta l’importo medio richiesto (+4,7%), a Salerno il 2,5%, il report di … -