Musica cubana famosa | canzoni hits top 10 di Aprile 2021

(Di martedì 27 aprile 2021) Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor in vetta alla classifica dicon “Ella dice”, sul podio anche “Pa la calle” e “Yo soy cubano” La nuova versione di “Ella dice” del gruppo cubano Maykel Blanco Y Su Salsa Mayor è la super hit della classificadedicata alla salsa. La stessa rientra nel mini LP dal titolo “Enfocados” e viene rappresentata dal video dove il gruppo canta dal vivo. Seconda posizione per “Pa la calle” ovvero la timba firmata Elito Revé Y Su Charangón e El Chacal e video ufficiale girato nella sala d’incisione. Chiudiamo il podio con il duo Alexis Valdes & Willy Chirino nel brano “Yo soy cubano“, de La Vida Producciones. Il video, diretto da Alejandro Perez y Alexis Valdes si apre con i due artisti in cucina, stanza che torna più volte a immortalare momenti tra degustazione e ...