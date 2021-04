Musei Siena | con la zona gialla scattano le riaperture | ecco il calendario

Advertising

CittadinoOnline : Riaprono i musei delle terre di Siena - - SIENANEWS : Con il ritorno della Toscana in “zona gialla”, riaprono finalmente anche i musei delle terre di Siena. Già da quest… - SIENANEWS : Da lunedì 3 maggio riaprirà al pubblico anche la Pinacoteca nazionale di Siena, uno fra i più prestigiosi musei sta… - AgCultNews : Reliquiario San Galgano, Jatta (Musei Vaticani): Previsti 6 mesi per restaurarlo @MiC_Italia @Musei_Vaticani #siena… - sebastianmattei : RT @striscia_rossa: Ma quale attenzione al Mezzogiorno? Negli stanziamenti a enti, fondazioni, musei e istituti culturali il 90% vanno al C… -

Ultime Notizie dalla rete : Musei Siena

La Nazione

Con il ritorno della Toscana in "zona gialla" , riaprono finalmente anche idelle terre di. Già da questa settimana, alcuni deiche afferiscono a FondazioneSenesi saranno pronti ad accogliere i visitatori nel pieno rispetto dei protocolli di ...Con il ritorno della Toscana in "zona gialla", riaprono finalmente anche idelle terre di. Già da questa settimana, alcuni deiche afferiscono a FondazioneSenesi saranno pronti ad accogliere i visitatori nel pieno rispetto dei protocolli di sicurezza ...A partire dall'1 maggio via libere alle visite: tutte le novità “Sabato 1 maggio riaprirà al pubblico il Complesso Monumentale del Duomo di Siena – dice Guido Pratesi, Retto ...Scatta anche la nuova iniziativa "Camminando per i musei", nata con una collaborazione con il Club Alpino Italiano ...