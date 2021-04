Mountain bike, Rally Sardegna 2021 rinviato: “Impennata contagi in un paese” (Di martedì 27 aprile 2021) rinviato il 9° Rally di Sardegna di Mountain bike. Gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’edizione 2021 della manifestazione, in programma dal 30 maggio al 4 giugno, per i troppi contagi di Covid-19 registrati negli ultimi giorni in una delle località. “Abbiamo ricevuto la comunicazione dell’improvvisa Impennata di contagi in uno dei paesi, tappa cruciale della gara, una pioggia di rinunce a causa della cancellazione dei voli di buona parte degli atleti stranieri e una diffusa incertezza da parte degli operatori coinvolti nell’evento non più pienamente convinti di poterci supportare“, si legge in una nota. “Siamo dunque dovuti giungere all’amara ma inevitabile decisione di rinviare questa edizione del Rally ... Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021)il 9°didi. Gli organizzatori hanno deciso di rinviare l’edizionedella manifestazione, in programma dal 30 maggio al 4 giugno, per i troppidi Covid-19 registrati negli ultimi giorni in una delle località. “Abbiamo ricevuto la comunicazione dell’improvvisadiin uno dei paesi, tappa cruciale della gara, una pioggia di rinunce a causa della cancellazione dei voli di buona parte degli atleti stranieri e una diffusa incertezza da parte degli operatori coinvolti nell’evento non più pienamente convinti di poterci supportare“, si legge in una nota. “Siamo dunque dovuti giungere all’amara ma inevitabile decisione di rinviare questa edizione del...

