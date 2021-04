MotoGP Spagna | anteprima | meteo e curiosità sul tracciato di Jerez

(Di martedì 27 aprile 2021) 1 di 4 Successiva L'azione in pista riparte da. I piloti dellasono pronti a tornare a correre sullo storicoandaluso, quarta tappa in programma della stagione 2021. Dopo la ...

Advertising

SkySportMotoGP : VALENTINO ROSSI vince il GP di Spagna davanti a #MM93 e #JL99 ? «Pochi istanti prima di partire, il mio meccanico m… - RaiSport : ?? La #Honda sogna: '#Marquez in #Spagna sempre sul podio' Le condizioni del campione del mondo continuano a miglior… - motoblogit : Marquez a Jerez “con lo stesso approccio di Portimao” - infoitsport : MotoGp, Gp Spagna 2021: statistiche e curiosità del circuito - infoitsport : MotoGP, a Jerez ritorno al passato: la storia del GP di Spagna -

Ultime Notizie dalla rete : MotoGP Spagna

Marc Marquez è sempre andato sul podio nei gran premi che ha corso sul circuito spagnolo di Jerez. E' quanto sottolinea la Honda in vista del prossimo, terza prova del mondiale del 2021, che si correrà appunto a Jerez domenica prossima, 2 maggio. Il ritorno del pluricampione del mondo ha galvanizzato l'ambiente della scuderia nipponica. ...Questo fine settimana si terrà il primo Gran Premio in( ecco gli orari tv per seguirlo ), il secondo nella penisola iberica, sul tracciato di Jerez ... ?: Jorge Martin e la difficile ...A Jerez voleranno scintille, questo è certo: in lizza per le posizioni che contano ci saranno tutte le Case motociclistiche. Su tutti, però, l'uomo da battere sarà senza dubbio Fabio Quartararo ...L’anno scorso un guasto tecnico l’ha separato dal suo primo podio nella top class, questo weekend il piemontese arriva invece puntando alla vittoria ...