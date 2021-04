Mostra – Preziosi e colorati mosaici alla Centrale Montemartini, fino al 15 settembre (Di martedì 27 aprile 2021) Finalmente la Capitale ritrova la sua naturale dimensione, tornando a regalare Arte e Cultura. Dopo l’apertura dei Musei Capitolini, del Museo dell’Ara Pacis e dei Mercati di Traiano, oltre che del Mausoleo di Augusto, dei Fori Imperiali e del percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello, ecco che tornano visitabili anche gli altri Musei Civici e l’area archeologica del Circo Massimo. Centrale Montemartini, la Mostra ‘Colori dei romani’: viaggio nel prestigioso vissuto dei mosaici Intanto, segnaliamo alla Centrale Montemartini, la Mostra Colori dei Romani. mosaici dalle Collezioni capitoline, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che presenta al pubblico un’ampia selezione di ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Finalmente la Capitale ritrova la sua naturale dimensione, tornando a regalare Arte e Cultura. Dopo l’apertura dei Musei Capitolini, del Museo dell’Ara Pacis e dei Mercati di Traiano, oltre che del Mausoleo di Augusto, dei Fori Imperiali e del percorso pedonale dell’area archeologica del Teatro di Marcello, ecco che tornano visitabili anche gli altri Musei Civici e l’area archeologica del Circo Massimo., la‘Colori dei romani’: viaggio nel prestigioso vissuto deiIntanto, segnaliamo, laColori dei Romani.dalle Collezioni capitoline, promossa da Roma Culture, Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali, che presenta al pubblico un’ampia selezione di ...

