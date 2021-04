Mosca | la vaccinazione non decolla | sconti e buoni regalo agli over 60 che dicono sì alla somministrazione

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Lo scetticismo rispetto al vaccino anti-Covid in Russia persiste, col risultato che soltanto il 5,2% della popolazione (7,7 milioni di persone, su un totale di 146 milioni) a oggi risulta abbia ricevuto entrambe le inoculazioni, mentre 12,1 milioni hanno almeno ricevuto una dose. Per cercare di incentivare i cittadinidel siero, il sindaco diSergei Sobyanin ha annunciato che, a partire da oggi, gli60 vaccinati potranno ricevere mille rubli (11 euro) sotto forma diin farmacie, caffè e negozi. L’iniziativa si rivolge a quella fascia di popolazione che più di altre in questi mesi ha manifestato scetticismo, e ha scelto di non ricevere il farmaco. “Miei cari, non rinviate la– ha ...