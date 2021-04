Morte Maradona | la perizia | “Il decesso si poteva evitare”

Leggi su newsmondo

(Di martedì 27 aprile 2021) Le prime anticipazioni sull’autopsia su Diego Armando: laessere evitata. ROMA – Arrivano i risultati delladopo l’autopsia sul corpo di Diego Armando Armando. Secondo quanto scritto dai medici forensi, citati dai media argentini, il Pibe de Oro soffriva di insufficienza cardiaca, renale e di cirrosi e proprio le malattie cardiache sono state decisive per il suo. I medici, inoltre, hanno precisato che nessuno si è accordo di questi problemi perché non c’erano controlli medici adeguati. La, inoltre, ha accertato che ladi Diego è avvenuta tra le 4 e le 6 e non alle 13:15, come scritto sul certificato di. Il cuore dipesava il doppio ...