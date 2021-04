Mortal Kombat | Injustice e oraMarvel? NetherRealm al lavoro su un picchiaduro secondo un insider

(Di martedì 27 aprile 2021) Lo sviluppatoreha sempre lavorato su un programma abbastanza prevedibile, pubblicando in alternanza un giocoad uno su. Dato che11 è uscito nel 2019, ciò significa che, se non fosse stato per la pandemia,3 sarebbe stato probabilmente pubblicato quest'anno. Restano fuori i fan della Marvel che sono stati solo in grado di guardare con invidia ilDC, almeno fino ad oggi. Una nuova voce di corridoio infatti suggerisce chesarebbe alsu unche racchiude Spider-Man, Capitan America e il resto della compagnia Marvel.il leaker Daniel Richtman,Studios ...

Lo sviluppatore NetherRealm ha sempre lavorato su un programma abbastanza prevedibile, pubblicando in alternanza un gioco Mortal Kombat ad uno su Injustice. Dato che Mortal Kombat 11 è uscito nel 2019 ...
Secondo un noto leaker, NetherRealm Studios, già responsabile di Mortal Kombat 11 e Injustice 2, sarebbe al lavoro su un picchiaduro Marvel.