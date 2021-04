(Di martedì 27 aprile 2021) Arrivata la nota ufficiale del.Dopo le numerose polemiche sui siti web della tifoseria del club lombardo ed il silenzio della società brianzola che non aveva ancora preso nessuna posizione ufficiale in merito all'accaduto, questo l'unico commento riportato da "La Gezzetta dello Sport", che riprendeva un brevissimo intervento dell'ad Adriano Galliani - "Valuteremo la cosa, certo non mi sembra il massimo". Oggi l'intervento della società lombarda, che ha diramato unattraverso il proprio sito ufficiale. Di seguito la nota del club brianzolo, in merito alla notizia emersa attraverso gli organi di stampa del viaggio presso ildidi alcuni tesserati del club brianzolo."L’ACha appreso dagli organi di stampa che ieri pomeriggio, al termine dell’allenamento, alcuni ...

Advertising

Mediagol : #Monza, calciatori al casinò di Lugano: 'Peccato di ingenuità, hanno riconosciuto l'errore'. Il comunicato… - ContropiedeA : La società ha pubblicato un lungo comunicato rimarcando la leggerezza dei calciatori che si sono scusati - infoitsport : Calciatori del Monza al casinò: e le regole-Covid? - infoitsport : In Svizzera Calciatori del Monza al casinò: e le regole-Covid? - infoitsport : Monza: «Calciatori ingenui ad andare in Svizzera» -

Ultime Notizie dalla rete : Monza calciatori

È polemica per la notizia, risalente a ieri, di alcunidelche - terminata la sessione di allenamento - si sono recati al Casinò di Lugano . Una scelta che, sebbene non sia in violazione delle attuali norme per il contenimento del Covid , ...Salerno . L'Agenzia di Tutela della Salute Brianza ha già preso in carico le situazioni degli ottodelche, ieri pomeriggio, al termine dell'allenamento si sono recati al Casinò di Lugano . 'Una leggerezza averlo fatto in questo periodo', secondo il club biancorosso che 'ha ...Casinò – Mentre a Salerno si parla di calcio, a Monza tiene banco il… casinò. Con un comunicato sul proprio sito la società brianzola assume posizione rispetto alla vicenda dello sconfinamento di lune ...Pronta la risposta del club all'episodio avvenuto lunedì: "Leggerezza averlo fatto in questo periodo. La società ha comunicato tutto all'Asl e continua a ...