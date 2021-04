MonsterVerse: Adam Wingard alla regia di un nuovo film? (Di martedì 27 aprile 2021) Il regista Adam Wingard sembra sia impegnato nelle trattative per dirigere un film del MonsterVerse dopo il successo di Godzilla vs Kong. Adam Wingard, reduce dal successo di Godzilla vs Kong, sembra sia impegnato nelle trattative per ritornare a essere il regista di un film del MonsterVerse. Secondo le fonti di The Hollywood Reporter i responsabili di Legendary starebbe cercando di coinvolgere il filmmaker nonostante i suoi futuri impegni con il sequel di Face/Off e il reboot di Thundercats potrebbero far slittare la realizzazione di un eventuale progetto tra qualche anno. Godzilla vs. Kong, in arrivo in Italia il 6 maggio, sembrava destinato a concludere l'attuale versione del franchise cinematografico dedicato agli iconici mostri, ma ... Leggi su movieplayer (Di martedì 27 aprile 2021) Il registasembra sia impegnato nelle trattative per dirigere undeldopo il successo di Godzilla vs Kong., reduce dal successo di Godzilla vs Kong, sembra sia impegnato nelle trattative per ritornare a essere il regista di undel. Secondo le fonti di The Hollywood Reporter i responsabili di Legendary starebbe cercando di coinvolgere ilmaker nonostante i suoi futuri impegni con il sequel di Face/Off e il reboot di Thundercats potrebbero far slittare la realizzazione di un eventuale progetto tra qualche anno. Godzilla vs. Kong, in arrivo in Italia il 6 maggio, sembrava destinato a concludere l'attuale versione del franchise cinematografico dedicato agli iconici mostri, ma ...

