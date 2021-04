Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin, un nuovo trailer svela tanti dettagli sulla trama (Di martedì 27 aprile 2021) Il Monster Hunter Digital Event di oggi ha rivelato nuovi trailer, gameplay e informazioni per Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin in arrivo su Nintendo Switch il 9 luglio. Nell'ultimo trailer del gioco, i fan hanno potuto ammirare immagini di alta qualità degli incredibili amici Monstie, fazioni concorrenti e la storia epica. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa che riporta tutto quello che è stato fatto vedere all'evento. Dopo aver assunto il ruolo di un giovane Monster Rider che può utilizzare una Pietra del Legame per formare forti relazioni con i mostri, i giocatori incontreranno Lilia e Reverto, che torneranno da Monster Hunter Stories. I ... Leggi su eurogamer (Di martedì 27 aprile 2021) IlDigital Event di oggi ha rivelato nuovi, gameplay e informazioni per2:ofin arrivo su Nintendo Switch il 9 luglio. Nell'ultimodel gioco, i fan hanno potuto ammirare immagini di alta qualità degli incredibili amici Monstie, fazioni concorrenti e la storia epica. Di seguito potete dare uno sguardo al comunicato stampa che riporta tutto quello che è stato fatto vedere all'evento. Dopo aver assunto il ruolo di un giovaneRider che può utilizzare una Pietra del Legame per formare forti relazioni con i mostri, i giocatori incontreranno Lilia e Reverto, che torneranno da. I ...

