Mondadori | Antonio Porro nuovo ad | esce Ernesto Mauri | Marina Berlusconi | ' Segno di continuità nella crescita dei libri'

Advertising

mondadori : Antonio Porro è da oggi il nuovo amministratore delegato del Gruppo Mondadori. Tutti #NoiDellaMondadori desideriamo… - lukealb : Antonio Porro è da oggi il nuovo amministratore delegato del Gruppo Mondadori - giovannidalloli : Gruppo Mondadori: Antonio Porro è il nuovo Amministratore delegato - PrudenzanoAnton : Gruppo #Mondadori: Antonio Porro è il nuovo Amministratore delegato - Primaonline : Antonio Porro nominato amministratore delegato di Mondadori. Il gruppo chiude il 2020 con un risultato netto positi… -

Ultime Notizie dalla rete : Mondadori Antonio

... a conferma di un legame proficuo che non si interrompe con la sua decisione di non ricandidarsi per la guida della. La nomina ad amministratore delegato del dottorPorro, che il ...Porro , attuale a.d. diLibri, è da oggi il nuovo amministratore delegato di Gruppo. In occasione dell'Assemblea degli Azionisti di ArnoldoEditore S.p. A., il ...Il Consiglio di Amministrazione di Arnoldo Mondadori Editore riunitosi successivamente all’Assemblea e presieduto da Marina Berlusconi, ha nominato quale nuovo Amministratore Delegato Antonio Porro, ...MILANO - Via libera dell'assemblea degli azionisti Mondadori al bilancio 2020 e alla nomina del nuovo consiglio di amministrazione che sarà guidato da Antonio Porro, che in continuità assume le ...