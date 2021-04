MMA, Marvin Vettori: “È il mio destino essere il primo italiano a vincere il Mondiale”. Si avvicina la sfida ad Adesanya (Di martedì 27 aprile 2021) “È il mio destino essere il primo italiano che diventa campione UFC“. Parole pubblicate da Marvin Vettori sul suo profilo Facebook dopo che è stato ufficializzato che affronterà Israel Adesanya per il Mondiale dei pesi medi. Il fighter trentino salirà sull’ottagono per affrontare il nigeriano nel match che mette in palio la cintura iridata UFC, la promotion più importante a livello internazionale per quanto riguarda le arti marziali miste (MMA). L’appuntamento è per il 12 giugno in sede ancora da definire. Il nostro portacolori, reduce da cinque vittorie consecutive, è salito al numero 3 del ranking di categoria. Il ribattezzato The Italian Dream, protagonista di un’impresa contro Jack Hermansson e del dominio su Kevin Holland, non perde dal 14 aprile ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) “È il mioilche diventa campione UFC“. Parole pubblicate dasul suo profilo Facebook dopo che è stato ufficializzato che affronterà Israelper ildei pesi medi. Il fighter trentino salirà sull’ottagono per affrontare il nigeriano nel match che mette in palio la cintura iridata UFC, la promotion più importante a livello internazionale per quanto riguarda le arti marziali miste (MMA). L’appuntamento è per il 12 giugno in sede ancora da definire. Il nostro portacolori, reduce da cinque vittorie consecutive, è salito al numero 3 del ranking di categoria. Il ribattezzato The Italian Dream, protagonista di un’impresa contro Jack Hermansson e del dominio su Kevin Holland, non perde dal 14 aprile ...

