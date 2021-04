Misure anti coronavirus, a Calvi parte il piano sicurezza per la scuola (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’Amministrazione Comunale di Calvi, presieduta dal Sindaco Avv. Armando Rocco, ha approvato il “piano sicurezza scuola anti COVID-19. Una serie di opere, mezzi e servizi adottati per contenere il diffondersi del Virus COVID-19. È un’importante iniziativa, approvata immediatamente dopo i due casi di positività al virus COVID-19 di due alunni del Plesso Scolastico di Calvi. Un importante piano che prevede vari servizi, a partire dalla sanificazione settimanale di tutti gli ambienti scolastici per procedere con la priorità agli alunni, docenti e personale scolastico per l’accesso al servizio gratuito dei tamponi rino-faringei che vengono eseguiti, da oramai oltre un anno, presso gli uffici comunali con cadenza settimanale. Accanto ai predetti ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 4 minutiL’Amministrazione Comunale di, presieduta dal Sindaco Avv. Armando Rocco, ha approvato il “COVID-19. Una serie di opere, mezzi e servizi adottati per contenere il diffondersi del Virus COVID-19. È un’importante iniziativa, approvata immediatamente dopo i due casi di positività al virus COVID-19 di due alunni del Plesso Scolastico di. Un importanteche prevede vari servizi, a partire dalla sanificazione settimanale di tutti gli ambienti scolastici per procedere con la priorità agli alunni, docenti e personale scolastico per l’accesso al servizio gratuito dei tamponi rino-faringei che vengono eseguiti, da oramai oltre un anno, presso gli uffici comunali con cadenza settimanale. Accanto ai predetti ...

L'evento espositivo sarà visitabile contemporaneamente in due sedi, l'Abbazia di Valserena e Palazzo Pigorini, in modalità di fruizione contingentata e nel rispetto delle misure anti - Covid. La ...

Tutte le attività territoriali saranno realizzate nel rispetto delle misure governative anti - Covid 19 e in accordo con Sport e Salute spa, quale ente finanziatore del progetto. Referente del ...

Nel corso dell'attività sono state identificate 91 persone di cui una sanzionata per inottemperanza alle misure anti Covid-19 poiché trovata fuori dal proprio domicilio oltre l'orario consentito e con ...

Un ragazzo di 30 anni, titolare di un pub a Campodoro, è stato arrestato dai carabinieri perchè sorpreso a spacciare nel suo locale che ...