Miriam | la fidanzata di Gilles Rocca | ha tolto le foto con lui sui social? La verità

(Di martedì 27 aprile 2021)e leconIeri sera è andata in onda la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi e nel corso dell’appuntamentoha discusso con Ilary Blasi. Il motivo? La prova del bacio in apnea. il naufrago ha rifiutato di fare la sfida, oltretutto in coppia con Francesca Lodo, per rispetto L'articolo proviene da Novella 2000.

Elena48565348 : RT @la_pesantezza: Forse Miriam la fidanzata (?) di Gilles C’HA RIFLETTUTO. Vi segnalo che ha fatto sparire ogni singola foto di coppia dal… - BekiBeki0203 : RT @FunweekMag: #isola , la fidanzata di Gilles Rocca elimina le foto di lui dal profilo? Il mistero sui social --> - giadinagrisu : RT @tempoweb: Gilles Rocca fa svenire Ilary Blasi, all'Isola dei Famosi finisce male anche con la fidanzata #gillesrocca #ilaryblasi #iso… - HarmonyHalliwel : RT @FunweekMag: #isola , la fidanzata di Gilles Rocca elimina le foto di lui dal profilo? Il mistero sui social --> - FunweekMag : #isola , la fidanzata di Gilles Rocca elimina le foto di lui dal profilo? Il mistero sui social -->… -

L'attore infatti, nonostante sul set abbia baciato più donne spingendosi anche in scene hot, non se la sente di 'tradire' la suasenza dover rispettare un copione. Questa scelta ...Nel corso della nuova diretta, il naufrago non ha infatti voluto baciare Francesca Lodo durante la prova ricompensa, probabilmente per rispetto allaGalanti che lo guardava da casa. ...Sul suo profilo Instagram Miriam Galanti, la fidanzata di Gilles Rocca, ha tolto tutte le foto insieme a lui? La verità è un'altra ...La conduttrice Mediaset è andata su tutte le furie dopo la decisione del naufrago e per alcuni minuti ha interrotto la diretta ...