Milva, la critica di Rita Pavone: 'Il suo talento andava riconosciuto quanto era viva' (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 Aprile 2021 'Una professionista unica, bava, moderna. Aveva carattere. Secondo me quando si ha carattere e talento bisognerebbe riuscire ad apprezzarlo quando si è vivi. La gente ha una ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) Milano, 27 Aprile 2021 'Una professionista unica, bava, moderna. Aveva carattere. Secondo me quando si ha carattere ebisognerebbe riuscire ad apprezzarlo quando si è vivi. La gente ha una ...

Advertising

rtl1025 : ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Mil… - hunderi_cocco : RT @TgrRai: E' morta Milva. La grande cantante e attrice, Ilvia Maria Biolcati, aveva 81 anni e viveva a Milano con la segretaria Edith e l… - gemini9500 : RT @rtl1025: ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Milano, con la… - MChanel93 : RT @rtl1025: ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Milano, con la… - Alex_Bruzzi1975 : RT @rtl1025: ?? È morta a 81 anni #Milva, la 'Rossa' della canzone italiana. Da tempo viveva nella casa in via Serbelloni, a Milano, con la… -