Milva, allestita al Piccolo Teatro la camera ardente: decine di persone in coda. Rita Pavone: “Meritava di essere ricordata in vita” (Di martedì 27 aprile 2021) È stata allestita al Piccolo Teatro Strehler di Milano la camera ardente per Milva, morta il 24 aprile a 82 anni. Già prima dell’apertura prevista alle 9.30, sono stati tanti i cittadini milanesi che si sono presentati per dare l’ultimo saluto alla grande attrice e interprete della musica italiana. “Amavo il suo grande impegno ha dato tanto all’arte, alla cultura e a Milano, la proporrò per il famedio” ha commentato il sindaco Beppe Sala. “Spero sia di esempio per le generazione future” ha detto la figlia, Martina Corgnati. Anche Rita Pavone è passata per dare l’ultimo saluto: “MeRitava di essere ricordata in vita, non solo adesso che non c’è più” L'articolo proviene da Il Fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) È stataalStrehler di Milano laper, morta il 24 aprile a 82 anni. Già prima dell’apertura prevista alle 9.30, sono stati tanti i cittadini milanesi che si sono presentati per dare l’ultimo saluto alla grande attrice e interprete della musica italiana. “Amavo il suo grande impegno ha dato tanto all’arte, alla cultura e a Milano, la proporrò per il famedio” ha commentato il sindaco Beppe Sala. “Spero sia di esempio per le generazione future” ha detto la figlia, Martina Corgnati. Ancheè passata per dare l’ultimo saluto: “Meva diin, non solo adesso che non c’è più” L'articolo proviene da Il Fatto ...

Advertising

Radio1Rai : ??Oggi a Milano, nel foyer del @Piccolo_Teatro sarà allestita la camera ardente per #Milva. 'Interprete colta, sensi… - Tg1Rai : A Milano l'ultimo saluto a #Milva. La camera ardente è allestita nel foyer del @Piccolo_Teatro Strehler. Nel primo… - Piccolo_Teatro : Per chi volesse salutare #Milva, la camera ardente sarà allestita nel foyer del Teatro Strehler martedì 27 aprile,… - ilfattovideo : Milva, allestita al Piccolo Teatro la camera ardente: decine di persone in coda. Rita Pavone: “Meritava di essere r… - Carmela_oltre : RT @TgrRai: Ultimo saluto a #Milva, migliaia le persone in coda fin dalle prime ore della mattina alla camera ardente allestita al Piccolo… -