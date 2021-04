Milano dà l'ultimo saluto a Milva: la camera ardente al Piccolo Teatro Strehler (Di martedì 27 aprile 2021) La città di Milano rende omaggio per l'ultima volta a Milva e l'abbraccia idealmente. Al Piccolo Teatro Strehler è stata allestita la camera ardente per la cantante, morta il 24 aprile a 81 anni. Dal ... Leggi su globalist (Di martedì 27 aprile 2021) La città dirende omaggio per l'ultima volta ae l'abbraccia idealmente. Alè stata allestita laper la cantante, morta il 24 aprile a 81 anni. Dal ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si era già formata una lunga fila, ben prima dell'apertura della camera ardente, al Piccolo teatro Strehler di Mila… - repubblica : ?? Addio a Milva, aperta al Piccolo teatro la camera ardente: in tanti in fila per darle un ultimo saluto - repubblica : Addio a Milva, aperta al Piccolo teatro Strehler la camera ardente: in tanti in fila a Milano per darle un ultimo s… - laviniamainardi : ??L'ultimo saluto a Milva. Lunga fila al Piccolo Teatro Strehler di Milano - Photogallery - Rai News - iimgiuliaa : RT @livenoneflavia: Giovanni con l’allergia da un mese che si fa portare dei fazzoletti dalla sua Lady direttamente dalla camera della loro… -