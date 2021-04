Milan, ora il 4° posto è a serio rischio: nessun campione d’inverno ha mai chiuso senza Champions (Di martedì 27 aprile 2021) Il Milan, dopo la pesante sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, è scivolato al quinto posto in classifica ed ora rischia seriamente di restare fuori dalla Champions League. I rossoneri hanno comunque disputato una stagione oltre le aspettative, chiudendo il girone d’andata in testa alla classifica e laureandosi campioni d’inverno. Questo risultato, però, rischia di far stabilire un record negativo agli uomini di Stefano Pioli poiché, secondo quanto riportato da Sportmediaset, mai nessun club in Serie A nell’era dei 3 punti è rimasto fuori dalla qualificazione in Champions League dopo essere arrivato primo al giro di boa. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 27 aprile 2021) Il, dopo la pesante sconfitta dell’Olimpico contro la Lazio, è scivolato al quintoin classifica ed ora rischia seriamente di restare fuori dallaLeague. I rossoneri hanno comunque disputato una stagione oltre le aspettative, chiudendo il girone d’andata in testa alla classifica e laureandosi campioni. Questo risultato, però, rischia di far stabilire un record negativo agli uomini di Stefano Pioli poiché, secondo quanto riportato da Sportmediaset, maiclub in Serie A nell’era dei 3 punti è rimasto fuori dalla qualificazione inLeague dopo essere arrivato primo al giro di boa. SportFace.

Advertising

ZZiliani : Due verità emergono prepotenti da #LazioMilan 3-0: la prima è che la Lazio vola e il Milan arranca, con la… - Gazzetta_it : La prima pagina della #Gazzetta oggi: ?? MILAN E JUVE ORA SONO GUAI Tutte le #notizie ?? - PBPcalcio : Non è una notizia...quindi easy. Per me Donnarumma resta al #Milan. Magari sbaglio eh, ma visto che nessuno si es… - mgpg07 : RT @sportface2016: #SerieA | #Milan, ora il 4° posto è a serio rischio: nessun campione d'inverno ha mai chiuso senza #ChampionsLeague htt… - marco_ramiccia : @NandoPiscopo1 @Zorochan_1 @milan_corner Cambiar ora sistema di gioco e minare certezze su cui lavori da tempo per… -