Migranti | protesta giovedì 29 aprile anche davanti alla Prefettura di Salerno

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutil’USB Federazione del Sociale disarà presente il prossimo 292021 con un presidio in Piazza Amendola, nell’area antistante la, per sostenere ladei lavoratori, convocata in tutta Italia, per chiedere l’immediata applicazione dei decreti legge 34 e 130 e la regolarizzazione di chi è in possesso di tutti i requisiti richiesti dnorme vigenti. Dopo nove mesi dall’entrata in vigore del decreto Bellanova e dopo tre mesi dall’approvazione del decreto Lamorgese centinaia di migliaia di lavoratori che hanno presentato la documentazione richiesta sono ancora irregolari. Una legge del Dicembre 2020, che permette la ripresentazione delle domande di permesso di soggiorno, rimane ancora oggi ...

"La Lega Sicilia è, e rimane, contraria all'apertura del Centro migranti di Cassibile perché non risolve i problemi del bracciantato agricolo extracomunitario, anzi li acuisce, creando odiose disparit ...