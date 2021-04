Migranti, l'Ue lancia una nuova strategia sui rimpatri (Di martedì 27 aprile 2021) 'L'Ue sta costruendo un nuovo ecosistema sui rimpatri' dei Migranti. 'La strategia sugli allontanamenti volontari e il reinserimento è un altro pezzo di quel puzzle, che svilupperaà un approccio più ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 27 aprile 2021) 'L'Ue sta costruendo un nuovo ecosistema sui' dei. 'Lasugli allontanamenti volontari e il reinserimento è un altro pezzo di quel puzzle, che svilupperaà un approccio più ...

Foggia, colpi di fucile dal fuoristrada: feriti migranti nel raid razzista Col fucile caricato a pallini sparano da un fuoristrada verso un'auto di migranti: 30enne maliano in codice rosso. Non è la prima volta che accade ...

