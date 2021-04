Migranti, la nuova strategia dell’Europa per rimpatri volontari. Nasce “coordinatore Ue” (Di martedì 27 aprile 2021) La Commissione europea ha adottato oggi una nuova strategia dell'Ue per promuovere il rimpatrio volontario e la reintegrazione dei Migranti irregolari che non hanno diritto all'asilo. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un sistema comune europeo per il rimpatrio, con un particolare accento posto sui rimpatri volontari, nell'ambito del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, che la Commissione ha presentato il 23 settembre dell'anno scorso, e che finora non ha registrato progressi significativi nell'iter legislativo comunitario (è stato anzi l'insuccesso maggiore della presidenza di turno tedesca del Consiglio Ue, nel secondo semestre del 2020, in parte giustificato dall'emergenza della crisi pandemica).La strategia introduce ... Leggi su ilfogliettone (Di martedì 27 aprile 2021) La Commissione europea ha adottato oggi unadell'Ue per promuovere ilo e la reintegrazione deiirregolari che non hanno diritto all'asilo. L'obiettivo dichiarato è quello di creare un sistema comune europeo per ilo, con un particolare accento posto sui, nell'ambito del nuovo Patto sulla migrazione e l'asilo, che la Commissione ha presentato il 23 settembre dell'anno scorso, e che finora non ha registrato progressi significativi nell'iter legislativo comunitario (è stato anzi l'insuccesso maggiore della presidenza di turno tedesca del Consiglio Ue, nel secondo semestre del 2020, in parte giustificato dall'emergenza della crisi pandemica).Laintroduce ...

Advertising

MSF_ITALIA : “Mentre gli #StatiUniti bloccano ed espellono in massa i nuovi arrivati, il #Messico li reprime e li detiene in mas… - EURACTIVItalia : La #CommissioneUE adotta una nuova strategia sui #rimpatri dei #migranti, puntando sui rientri volontari e nominand… - cinziamartin1 : RT @BlobRai3: '...brava gente' FOGGIA. Inseguimento e colpi di fucile contro i migranti. E’ in gravi condizioni un 30enne del Mali colpito… - nonsonpago1 : RT @BlobRai3: '...brava gente' FOGGIA. Inseguimento e colpi di fucile contro i migranti. E’ in gravi condizioni un 30enne del Mali colpito… - Nicol79938739 : RT @GiancarloDeRisi: Migranti. Fallita la ridistribuzione e l'accoglienza ora l'Ue vuole puntare sui rimpatri volontari. Altro flop in arri… -