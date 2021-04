Michela Giraud, Katia Follesa e Caterina Guzzanti come Veneri di Botticelli per Vanity Fair (Di martedì 27 aprile 2021) Quello che troverete in edicola da domani è un numero di Vanity Fair che celebra, in molte forme, una nuova idea di bellezza. Il mondo sta vivendo una profonda rivoluzione di valori, linguaggio e priorità e anche il concetto stesso di bellezza ne esce trasformato nel profondo. Per rappresentare questo cambiamento abbiamo scelto tre volti noti e amati della televisione: Katia Follesa, Michela Giraud e Caterina Guzzanti, le tre donne di LOL Chi ride è fuori, il programma che, dopo un lungo periodo difficile, ha fatto di nuovo sorridere l’Italia. come scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale: «La loro comicità che è tutto fuorché banalità, racconta di percorsi, idee, miserie e grandezze, sofferenze e gioie di intere ... Leggi su gqitalia (Di martedì 27 aprile 2021) Quello che troverete in edicola da domani è un numero diche celebra, in molte forme, una nuova idea di bellezza. Il mondo sta vivendo una profonda rivoluzione di valori, linguaggio e priorità e anche il concetto stesso di bellezza ne esce trasformato nel profondo. Per rappresentare questo cambiamento abbiamo scelto tre volti noti e amati della televisione:, le tre donne di LOL Chi ride è fuori, il programma che, dopo un lungo periodo difficile, ha fatto di nuovo sorridere l’Italia.scrive il direttore Simone Marchetti nel suo editoriale: «La loro comicità che è tutto fuorché banalità, racconta di percorsi, idee, miserie e grandezze, sofferenze e gioie di intere ...

VanityFairIt : La loro intelligenza e ironia per un numero speciale interamente dedicato alla rivoluzione della bellezza inclusiva - alessandranina0 : STO MALE MA CATERINA GUZZANTI E MICHELA GIRAUD CHE NON RIESCONO A FARE UNA LIVE INSIEME E LA STANNO FACENDO SINGOLA… - limonjudee : RT @VanityFairIt: La loro intelligenza e ironia per un numero speciale interamente dedicato alla rivoluzione della bellezza inclusiva https… - Ozgdogar : #VanityFairItalia sceglie Michela Giraud, Katia Follesa e Caterina Guzzanti come protagoniste della copertina del n… - Mattiabuonocore : In che senso quelle sono Caterina Guzzanti, Michela Giraud e Katia Follesa? -