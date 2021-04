Michael Jackson | il tribunale respinge le domande degli accusatori di Leaving Neverland

Leggi su panorama

(Di martedì 27 aprile 2021) La Corte Superiore di Los Angeles, nel caso nr.BC508502 contro le società di proprietà die l'Estate di, ha archiviato nuovamente la domanda di Wade Robson, uno dei due protagonisti del discusso documentario, che era già stata respinta nel 2016. In precedenza, anche la causa intentata da James Safechuck contro laEstate era stata respinta. LaEstate è stata rappresentata nella questione da Howard Weitzman (scomparso recentemente) e Jonathan Steinsapir, che hanno inviato una dichiarazione a The Hollywood Reporter in risposta alla decisione. «Ad oggi, un giudizio contro Wade Robson è stato concesso tre volte diverse da due diversi giudici ...