Meteo | le previsioni per i prossimi giorni | sole e clima caldo

Leggi su anteprima24

(Di martedì 27 aprile 2021) Tempo di lettura: 2 minutiiL.it comunica ledel tempo sull’Italia per i. MERCOLEDI 28 APRILE Nord: La giornata sarà caratterizzata da un cielo prevalentemente coperto, qualche piovasco potrà interessare l’Emilia Romagna e i rilievi occidentali e centrali, come il Friuli VG. Centro: In questa giornata la maggior probabilità di precipitazioni sarà in Umbria, in Toscana e sulle Marche, anche con temporali o locali gradinate,ggiato altrove. Venti meridionali. Sud: La giornata trascorrerà con un condizioni di bel tempo, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o al massimo poco nuvoloso ovunque.su molte regioni. GIOVEDI 29 APRILE Nord: Il tempo risulterà fortemente instabile su tutti i settori, con temporali ...