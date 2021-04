Meteo, Italia divisa tra caldo e temporali: le previsioni (Di martedì 27 aprile 2021) Le previsioni Meteo vedono un’Italia totalmente divisa tra il caldo di origine africana ed i temporali che non cesseranno prima dell’inizio di maggio Questa settimana sarà spaccata in due per quel che riguarda le condizioni Meteorologiche: al Nord e su parte del Centro forti piogge e temporali, mentre al Sud il caldo di stampo africano L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 27 aprile 2021) Levedono un’totalmentetra ildi origine africana ed iche non cesseranno prima dell’inizio di maggio Questa settimana sarà spaccata in due per quel che riguarda le condizionirologiche: al Nord e su parte del Centro forti piogge e, mentre al Sud ildi stampo africano L'articolo proviene da Inews.it.

